"Шахтер" второй тур подряд теряет очки в чемпионате Украины

Донецкий "Шахтер" снова не смог победить в чемпионате Украины по футболу.

После нулевой ничьей в предыдущем туре на своем поле со "Львовом" "горняки" в воскресенье сыграли вничью 2:2 в Харькове с "Олимпиком".

Уже на седьмой минуте счет в этой встрече открыл форвард хозяев Жуниор Мораес. Но в начале второго тайма, на 52-й минуте, Евгений Пасич сравнял результат, а на 66-й минуте Виталий Балашов вывел гостей вперед. "Шахтеру" удалось избежать поражения только на третьей добавленной к основному времени минуте благодаря второму голу в матче Мораеса.

После 17 туров в активе "Шахтера" 42 очка. "Александрия" и "Динамо", которые свои матчи проведут 3 декабря, пока набрали 33 и 32 очка соответственно.