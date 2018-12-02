Спорт

19:54 02.12.2018

"Шахтер" второй тур подряд теряет очки в чемпионате Украины

1 мин читать
"Шахтер" второй тур подряд теряет очки в чемпионате Украины

Донецкий "Шахтер" снова не смог победить в чемпионате Украины по футболу.

После нулевой ничьей в предыдущем туре на своем поле со "Львовом" "горняки" в воскресенье сыграли вничью 2:2 в Харькове с "Олимпиком".

Уже на седьмой минуте счет в этой встрече открыл форвард хозяев Жуниор Мораес. Но в начале второго тайма, на 52-й минуте, Евгений Пасич сравнял результат, а на 66-й минуте Виталий Балашов вывел гостей вперед. "Шахтеру" удалось избежать поражения только на третьей добавленной к основному времени минуте благодаря второму голу в матче Мораеса.

После 17 туров в активе "Шахтера" 42 очка. "Александрия" и "Динамо", которые свои матчи проведут 3 декабря, пока набрали 33 и 32 очка соответственно.

Теги: #чемпионат_украины #футбол #шахтер
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина сыграет с Португалией, Сербией, Литвой и Люксембургом в отборе на Евро-2020 по футболу

"Шахтер" приобрел детской больнице в Харькове немецкое оборудование на 275 тыс. грн

"Шахтер" продлил контракт с одним из лидеров сборной Украины Марлосом до конца 2021 года

"Динамо" после победы в Астане досрочно заняло первое место в группе Лиги Европы

ФК "Ворскла": несмотря на все попытки, матч Лиги Европы с "Арсеналом" состоится не в "духовной столице Украины", а в Киеве

"Шахтер" вырвал победу у "Хоффенхайма" и сохранил шанс на выход в плей-офф Лиги чемпионов

"Александрия" обыграла "Динамо" и вышла на второе место в чемпионате Украины

"Шахтер" не смог обыграть "Львов" и дал шанс "Динамо" приблизиться

Швеция не пустила Россию в элитный дивизион А Лиги наций УЕФА

"Шахтер" открыл в Киеве площадку для тренировок детей с особенностями развития

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинец Гвоздик выиграл титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

Матч Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал" (Лондон) перенесен из Полтавы в Киев в связи с военным положением

Борис Колесников предложил идею проведения чемпионата мира-2030 в Украине

Спортивные события национального и международного уровня не будут отменяться из-за военного положения в 10 областях Украины

Сын Михаэля Шумахера продолжит карьеру в "Формуле-2"

Женская сборная Украины по баскетболу вышла на Евробаскет-2019

Сборная Украины сыграла вничью 0:0 с Турцией в товарищеском матче

Калгари отменил заявку на проведение Олимпиады в 2026 году

Украина крупно проиграла Словакии в матче Лиги наций, который уже не имел турнирного значения

В ДТП в Ровенской области погиб чемпион мира по армрестлингу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА