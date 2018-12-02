Украина сыграет с Португалией, Сербией, Литвой и Люксембургом в отборе на Евро-2020 по футболу

Сборная Украины по футболу получила в соперники по отборочному турниру Евро-2020 команды Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась в воскресенье в Дублине.

Отборочный турнир будет проходить с марта по ноябрь 2019 года. Из группы в финальную часть Евро-2020 выходит две команды.

В случае неудачи в отборочном турнире сборная Украины еще имеет шанс попасть на Евро-2020 в марте 2020 года через плей-офф Лиги наций, где заняла первое место в своей группе.