"Шахтер" приобрел детской больнице в Харькове немецкое оборудование на 275 тыс. грн

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека и футболисты команды Сергей Кривцов, Тарас Степаненко и Жуниор Мораес 1 декабря передали в Харьковскую областную детскую клиническую больницу №1 немецкое оборудование стоимостью 275 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба клуба, клинике были переданы набор пищеводных бужей для исследования, расширения и лечения рубцовых сужений пищевода, а также неонатальный цистоскоп для диагностики и лечения заболеваний мочевыводящей системы у детей с первых дней жизни.

На приобретение оборудования, в том числе, были направлены средства, полученные от реализации билетов на недавний матч чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо".

Клуб поддерживает это медучреждение с 2014 года. Это уже пятый визит "горняков" в ХОДКБ №1. Так, после приобретения спектрофотометра "Солар" специалистами больницы сделано более 4 тыс. биохимических исследований крови, а холодноплазменный аппарат Coblator II позволил произвести 170 операций. Также клуб передавал больнице кровати и набор медикаментов.

В целом благотворительный вклад "Шахтера" за 5 лет составил порядка 1 млн 150 тыс. грн. Квалифицированную помощь благодаря подаренному оборудованию получили свыше 15 тыс. детей.