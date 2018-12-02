Спорт

06:46 02.12.2018

Украинец Гвоздик выиграл титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

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Украинец Гвоздик выиграл титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

Украинский боксер Александр Гвоздик в своем 16 бою (13 KO) на профессиональном ринге победил канадца Адониса Стивенсона (Adonis Stevenson) и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,378 кг).

Украинец досрочно выиграл прошедший в Квебеке (Канада) в Centre Videotron бой правым прямым после серии ударов в 11 раунде.

До боя с А.Гвоздиком канадец защищал выигранный летом 2013 года титул чемпиона мира по версии WBC девять раз.

Таким образом, А.Гвоздик стал четвертым украинцем, действующим чемпионом мира по боксу наравне с Василием Ломаченко, Александром Усиком и Артемом Далакяном.

Как сообщалось, А.Гвоздик – бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года и чемпион Универсиады 2013 года.

Теги: #бокс #украина #чемпион
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