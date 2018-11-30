Спорт

00:20 30.11.2018

"Шахтер" продлил контракт с одним из лидеров сборной Украины Марлосом до конца 2021 года

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"Шахтер" продлил контракт с одним из лидеров сборной Украины Марлосом до конца 2021 года

Футбольный клуб "Шахтер" продлил контракт с полузащитником Марлосом до конца 2021 года.

Марлос перешел в "Шахтер" в июле 2014 года из "Металлиста". Всего на его счету 183 матча и 52 гола за клуб во всех турнирах. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 15 играх и забил 6 мячей.

Чемпион Украины 2017, 2018 годов. Обладатель Кубка Украины 2016, 2017, 2018 годов.

Осенью 2017 года Марлос получил украинское гражданство и на сегодня провел уже 11 матчей за национальную сборную страны.

Теги: #марлос #шахтер
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