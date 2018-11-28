Спорт

00:49 28.11.2018

Матч Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал" (Лондон) перенесен из Полтавы в Киев в связи с военным положением

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Матч Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал" (Лондон) перенесен из Полтавы в Киев в связи с военным положением

Матч Лиги Европы УЕФА между полтавской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом", который состоится 29 ноября,  перенесен из Полтавы в Киев в связи с введенным в ряде областей Украины военным положением.

"Сегодня комитет по чрезвычайным ситуациям УЕФА принял решение о переносе матча группового этапа Лиги Европы УЕФА "Ворскла" – "Арсенал" из города Полтава после введения военного положения в некоторых регионах Украины", - сообщает пресс-служба УЕФА.

Матч будет проходить на стадионе "Олимпийский" в Киеве в четверг, 29 ноября, в 19:55 по местному времени.

"УЕФА будет отслеживать и оценивать ситуацию с безопасностью в Украине в ближайшие дни, прежде чем принимать какое-либо решение о возможном переносе других матчей", - отмечается в сообщении.

Теги: #ворскла #уефа #лига_европы #военное_положение #полтава
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