Матч Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал" (Лондон) перенесен из Полтавы в Киев в связи с военным положением

Матч Лиги Европы УЕФА между полтавской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом", который состоится 29 ноября, перенесен из Полтавы в Киев в связи с введенным в ряде областей Украины военным положением.

"Сегодня комитет по чрезвычайным ситуациям УЕФА принял решение о переносе матча группового этапа Лиги Европы УЕФА "Ворскла" – "Арсенал" из города Полтава после введения военного положения в некоторых регионах Украины", - сообщает пресс-служба УЕФА.

Матч будет проходить на стадионе "Олимпийский" в Киеве в четверг, 29 ноября, в 19:55 по местному времени.

"УЕФА будет отслеживать и оценивать ситуацию с безопасностью в Украине в ближайшие дни, прежде чем принимать какое-либо решение о возможном переносе других матчей", - отмечается в сообщении.