"Шахтер" вырвал победу у "Хоффенхайма" и сохранил шанс на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" обыграл на выезде немецкий "Хоффенхайм" со счетом 3:2 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 14-й и 15-й минутах бразильцы Исмаили и Тайсон вывели украинскую команду вперед.

Через две минуты хорватский форвард Андрей Крамарич отыграл один гол. А на 40-й минуте Стивен Цубер сравнял счет.

Во втором тайме обе команды создали несколько хороших голевых моментов, но забить не могли. И только на второй добавленной к основному времени матча минуте Тайсон после хорошей многоходовой комбинации "горняков" сумел принести гостям победу.

В другом матче группы F "Лион" и "Манчестер Сити" сыграли вничью 2:2.

После пяти туров "Манчестер Сити" лидирует в группе с 10 очками, "Лион" набрал 7 очков, "Шахтер" – 5 очков, "Хоффенхайм" – 3 очка.

В последнем туре 12 декабря "Шахтер" примет на своем поле "Лион", и в этом матче решится судьба второй путевки из этой группы в 1/8 финала ЛЧ.