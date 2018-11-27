Спорт

20:32 27.11.2018

Борис Колесников предложил идею проведения чемпионата мира-2030 в Украине

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Борис Колесников предложил идею проведения чемпионата мира-2030 в Украине

Вице-президент ФК «Шахтер» и президент ХК «Донбасс» Борис Колесников предложил идею проведения чемпионата мира-2030 в Украине.

Сделал он это во время выступления на запорожском туристическом бизнес-форуме. Заявка на проведение мундиаля может быть подана совместно с Беларусью и Польшей.

Мировое первенство-2022 пройдет в Катаре, а 2026 — в США, Канаде и Мексике.

Ранее желание провести чемпионат мира-2030 изъявила Англия, Уругвай/Аргентина/ Парагвай (совместно), Южная Корея/Северная Корея/Япония/Китай (совместно) и Египет.

Теги: #борис_колесников #колесников
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