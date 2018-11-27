Вице-президент ФК «Шахтер» и президент ХК «Донбасс» Борис Колесников предложил идею проведения чемпионата мира-2030 в Украине.

Сделал он это во время выступления на запорожском туристическом бизнес-форуме. Заявка на проведение мундиаля может быть подана совместно с Беларусью и Польшей.

Мировое первенство-2022 пройдет в Катаре, а 2026 — в США, Канаде и Мексике.

Ранее желание провести чемпионат мира-2030 изъявила Англия, Уругвай/Аргентина/ Парагвай (совместно), Южная Корея/Северная Корея/Япония/Китай (совместно) и Египет.