Спорт

18:08 27.11.2018

Спортивные события национального и международного уровня не будут отменяться из-за военного положения в 10 областях Украины

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Спортивные события национального и международного уровня не будут отменяться из-за военного положения в 10 областях Украины

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заверил, что введение военного положения в 10 областях страны не повлияет на проведение запланированных спортивных мероприятий.

"Указом президента Украины НЕ отменяются никакие спортивные турниры национального и международного уровня, которые запланированы к проведению в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской, Винницкой областях", - написал министр на своей странице в "Фейсбук".

В то же время, напомнил И.Жданов, как и раньше, ограничения по проведению массовых спортивных мероприятий могут применяться только в случае наличия информации о серьезной опасности для граждан, полученной от СБУ и правоохранительных органов.

"Министерство молодежи и спорта, соответствующие национальные федерации по видам спорта и организаторы соревнований отдельно будут информировать общество о каждом таком случае. При этом, разумеется, что при проведении массовых спортивных мероприятий в настоящее время будут усилены меры безопасности", - добавил он.

И.Жданов подчеркнул, что министерство работает в штатном режиме: реализуются молодежные мероприятия и проекты, проводятся и финансируются запланированные учебно-тренировочные сборы национальных сборных, выезды на международные соревнования (кроме страны-агрессора РФ), спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, предусмотренные в Едином календарном плане на 2018 год.

Что касается участия спортсменов-военнослужащих и офицеров ВСУ, Нацгвардии, СБУ, МВД, Госпогранслужбы, других силовых ведомств в спортивных мероприятиях в условиях военного положения, то соответствующее решение принимается их непосредственным командованием.

Теги: #жданов #военное_положение
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