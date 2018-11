Сын Михаэля Шумахера продолжит карьеру в "Формуле-2"

Автогонщик Мик Шумахер, выступающий за команду Prema, переходит в гоночную серию "Формула-2".

"Рад сообщить, что я продолжу сотрудничество с командой Prema и делаю шаг в "Формулу-2"", - написал сын легендарного гонщика Михаеля Шумахера в своем твиттере.

DRIVER ANNOUNCEMENT - @SchumacherMick steps up to #F2 with @PREMA_Team for the 2019 season.



Welcome to the grid Mick and see you at this week's post-season tests!