Спорт

21:20 25.11.2018

"Александрия" обыграла "Динамо" и вышла на второе место в чемпионате Украины

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"Александрия" обыграла "Динамо" и вышла на второе место в чемпионате Украины

"Александрия" обыграла киевское "Динамо" со счетом 2:1 на своем поле в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.

На 3-й минуте счет в матче открыл защитник хозяев поля Андрей Цуриков. На 33-й минуте гости отыгрались благодаря голу словенца Беньямина Вербича.

На 56-й минуте "Александрия" вновь вышла вперед после гола с пенальти Андрея Запорожана, и этот счет стал в итоге окончательным в матче.

После этой победы "Александрия" набрала 33 очка и вышла на второе место в турнирной таблице, обойдя "Динамо". В активе киевлян – 32 очка. "Шахтер" лидирует в чемпионате с 41 набранным очком.

Теги: #чемпионат_украины #динамо #александрия #футбол
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