Спорт

23:59 20.11.2018

Швеция не пустила Россию в элитный дивизион А Лиги наций УЕФА

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Швеция не пустила Россию в элитный дивизион А Лиги наций УЕФА

Сборная Швеции по футболу обыграла команду России со счетом 2:0 в последнем туре группового этапа Лиги наций и заняла первое место в группе 2 дивизиона B турнира.

После этого результата матча в Стокгольме Швеция и Россия завершили групповой турнир с 7 очками, но по дополнительным показателям первое место в группе B2 заняли шведы. Турция с 3 очками заняла последнее место в этой группе.

Таким образом, в следующем розыгрыше турнира, который начнется с осени 2020 года, Швеция будет выступать в элитном дивизионе A Лиги наций, а России останется во втором по силе дивизионе B.

Как известно, Лига наций – это турнир, который призван стать альтернативой товарищеским матчам. Кроме того, он дает дополнительную возможность попасть на Евро-2020 тем командам, которые не смогут пройти на чемпионат Европы через стандартный отборочный турнир в 2019 году.

Теги: #швеция #лига_наций #евро_2020 #россия #футбол
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