"Шахтер" открыл в Киеве площадку для тренировок детей с особенностями развития

Фонд ФК "Шахтер" Shakhtar Social открыл в Киеве первую площадку, где смогут заниматься футболом дети с ментальными нарушениями, проблемами опорно-двигательного аппарата, зрения и особенностями развития.

"В столице партнером проекта выступила "Академия Современного Образования А+", на базе которой будут проводиться тренировки, при поддержке Национальной ассамблеи людей с инвалидностью Украины", - сообщается на официальном сайте клуба.

"Для ребят это огромный плюс, ведь они получают не только физическое развитие, но и учатся работать в команде, подтягивают дисциплину, интегрируются в настоящую игру", - отметила представитель Национальной ассамблеи людей с инвалидностью Украины Елена Гриб.

В первой тренировке приняли участие 25 детей. Заниматься с ними приехали тренеры "Шахтера" Нуну Кампуш и Антониу Феррейра, а также игроки команды Андрей Тотовицкий и Оларенважу Кайоде. Гости выполняли упражнения вместе с детьми. По завершению тренировки ребята получили подарки и автографы, и сделали совместное фото.

Тренировки для 30 детей будут проводиться по субботам и воскресеньям. Кроме Киева, площадки для детей с инвалидностью открыты в Мариуполе и Ивано-Франковске.