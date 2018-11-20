Сборная Украины сыграла вничью 0:0 с Турцией в товарищеском матче

Сборная Украины по футболу сыграла вничью 0:0 с командой Турции в товарищеском матче, который состоялся в Анталье.

Это была последняя игра подопечных Андрея Шевченко в 2018 году. Главный тренер дал проявить себя ряду футболистов, которые ранее мало или вообще не играли за национальную команду.

16 ноября в последнем матче группового этапа нового турнира Лига наций, который для сборной Украины уже не имел турнирного значения, украинская команда проиграла со счетом 1:4 Словакии.

Как известно, Украина досрочно выиграла свою группу в дивизионе В Лиги наций. 16 октября после победы в Харькове над Чехией сборная Украины досрочно заняла первое место в своей группе, что позволяет ей в следующем розыгрыше турнира играть среди лучших сборных Европы и дает дополнительную возможность пробиться на Евро-2020 в случае неудачи в отборочном турнире 2019 года.