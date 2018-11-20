Спорт

22:05 20.11.2018

Сборная Украины сыграла вничью 0:0 с Турцией в товарищеском матче

1 мин читать
Сборная Украины сыграла вничью 0:0 с Турцией в товарищеском матче

Сборная Украины по футболу сыграла вничью 0:0 с командой Турции в товарищеском матче, который состоялся в Анталье.

Это была последняя игра подопечных Андрея Шевченко в 2018 году. Главный тренер дал проявить себя ряду футболистов, которые ранее мало или вообще не играли за национальную команду.

16 ноября в последнем матче группового этапа нового турнира Лига наций, который для сборной Украины уже не имел турнирного значения, украинская команда проиграла со счетом 1:4 Словакии.

Как известно, Украина досрочно выиграла свою группу в дивизионе В Лиги наций. 16 октября после победы в Харькове над Чехией сборная Украины досрочно заняла первое место в своей группе, что позволяет ей в следующем розыгрыше турнира играть среди лучших сборных Европы и дает дополнительную возможность пробиться на Евро-2020 в случае неудачи в отборочном турнире 2019 года.

Теги: #сборная_украины #турция #футбол
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина крупно проиграла Словакии в матче Лиги наций, который уже не имел турнирного значения

"Шахтер" сохранил отрыв от "Динамо" в 8 очков

"Ворскла" проиграла "Карабаху" на своем поле в Лиге Европы после победы на выезде

"Динамо" уверенно обыграло "Ренн" в Лиге Европы и сделало серьезную заявку на выход из группы

Президент УЕФА Чеферин стал единственным кандидатом на этот пост на предстоящем конгрессе организации

"Шахтер" второй раз разгромно проиграл "Манчестер Сити", но сохраняет шансы на продолжение борьбы в еврокубках

"Шахтер" вырвал победу у "Динамо" и оторвался на 8 очков в чемпионате

Болгария, Греция, Румыния и Сербия хотят принять Чемпионат мира по футболу 2030 года

"Шахтер" и "Динамо" сыграют в 1/4 финала Кубка Украины в начале апреля

ФК "Лестер" подтвердил гибель своего владельца Шривадданапрабхи после крушения вертолета

ПОСЛЕДНЕЕ

"Шахтер" открыл в Киеве площадку для тренировок детей с особенностями развития

Калгари отменил заявку на проведение Олимпиады в 2026 году

В ДТП в Ровенской области погиб чемпион мира по армрестлингу

Киев готов сделать современный Дворец Спорта – Кличко

Кличко поздравил Усика с победой в поединке против Белью

Усик победил нокаутом Белью и защитил свои чемпионские титулы

ФФУ намерена побороться за проведение Суперкубка УЕФА-2021 в Харькове

И.Суркис соболезнует в связи с гибелью владельца "Лестера"

В Украине заработал новый спортивный портал, соучредителем которого стал Владимир Кличко

"Динамо" проиграло на своем поле ФК "Львов" и отстало от "Шахтера" на 5 очков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА