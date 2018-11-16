Спорт

23:47 16.11.2018

Украина крупно проиграла Словакии в матче Лиги наций, который уже не имел турнирного значения

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Украина крупно проиграла Словакии в матче Лиги наций, который уже не имел турнирного значения

Сборная Украины проиграла команде Словакии в гостях со счетом 1:4 в последнем для себя матче группового этапа Лиги наций, который уже не имел для украинской команды турнирного значения.

Встреча проходила в пятницу вечером в городе Трнава.

Уже на шестой минуте счет после неудачной игры вратаря Дениса Бойко открыл Альберт Руснак. Через 20 минут после еще одной ошибки украинского голкипера отличился Юрай Куцка.

В начале второго тайма Евгений Коноплянка в контратаке красивым ударом в касание отыграл один гол, но достаточно быстро благодаря эффектному голу пяткой Адама Зреляка хозяева поля восстановили преимущество в два гола, а вскоре после гола Роберта Мака увеличили его.

Данная игра уже не имела турнирного значения, поскольку Украина досрочно выиграла свою группу в дивизионе В Лиги наций. 16 октября после победы в Харькове над Чехией сборная Украины досрочно заняла первое место в своей группе, что позволяет ей в следующем розыгрыше турнира играть среди лучших сборных Европы и дает дополнительную возможность пробиться на Евро-2020.

Теги: #словакия #лига_наций #сборная_украины
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