В ДТП в Ровенской области погиб чемпион мира по армрестлингу, еще один спортсмен госпитализирован

В Радивиловском районе Ровенской области на автодороге "Киев-Чоп" в результате ДТП погибли два человека, в том числе украинский чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь, еще один спортсмен-армрестлер Олег Жох госпитализирован.

Как сообщает в среду отдел коммуникации полиции Ровенской области, информация о ДТП на автодороге "Киев-Чоп" поступила в полицию, 14 ноября около 15:00.

"Известно, что на автодороге между селами Гаи-Левятинские и Крупец 26-летний житель Острожского района, известный украинский спортсмен, по предварительной информации, водитель автомобиля Citroen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области", - сказано в сообщении

В результате ДТП водитель фургона госпитализирован в тяжелом состоянии.

"В салоне фургона находилось еще двое пассажиров: отец водителя, 50-летний житель Острожского района и 33-летний спортсмен из Тернопольщины. Они получили травмы несовместимые с жизнью", - проинформировали в полиции.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и спасатели.

Полиция не называет имена жертв. Однако как сообщает агентство журналистских расследований "Четверта влада" на страннице в соцсети Фейсбук, в ДТП в Ровенской области пострадал победитель чемпионата мира Олег Жох, который в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, его отец и еще один спортсмен погибли.

"В результате ДТП два человека из фургона погибли на месте. Это отец Олега Сергей, а также армрестлер Андрей Пушкарь. Олег - в больнице", - сообщает "Четверта влада".