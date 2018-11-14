Спорт

18:54 14.11.2018

В ДТП в Ровенской области погиб чемпион мира по армрестлингу, еще один спортсмен госпитализирован

2 мин читать
В ДТП в Ровенской области погиб чемпион мира по армрестлингу, еще один спортсмен госпитализирован

 В Радивиловском районе Ровенской области на автодороге "Киев-Чоп" в результате ДТП погибли два человека, в том числе украинский чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь, еще один спортсмен-армрестлер Олег Жох госпитализирован.

Как сообщает в среду отдел коммуникации полиции Ровенской области, информация о ДТП на автодороге "Киев-Чоп" поступила в полицию, 14 ноября около 15:00.

"Известно, что на автодороге между селами Гаи-Левятинские и Крупец 26-летний житель Острожского района, известный украинский спортсмен, по предварительной информации, водитель автомобиля Citroen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области", - сказано в сообщении

В результате ДТП водитель фургона госпитализирован в тяжелом состоянии.

"В салоне фургона находилось еще двое пассажиров: отец водителя, 50-летний житель Острожского района и 33-летний спортсмен из Тернопольщины. Они получили травмы несовместимые с жизнью", - проинформировали в полиции.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и спасатели.

Полиция не называет имена жертв. Однако как сообщает агентство журналистских расследований "Четверта влада" на страннице в соцсети Фейсбук, в ДТП в Ровенской области пострадал победитель чемпионата мира Олег Жох, который в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, его отец и еще один спортсмен погибли.

"В результате ДТП два человека из фургона погибли на месте. Это отец Олега Сергей, а также армрестлер Андрей Пушкарь. Олег - в больнице", - сообщает "Четверта влада".

Теги: #армрестлинг #дтп #чемпион
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Чемпионом мира по дзюдо стала 17-летняя украинка Билодид

Экс-игрок ФК "Прикарпаття" Стоцкий погиб в автомобильной аварии

Президент Харьковской федерации самбо погиб в ДТП

Известный украинский футболист и тренер Закарлюка погиб в ДТП

Состояние попавшего в ДТП Ващука средней степени тяжести, пока он в реанимации

ХК "Донбасс" сохранил за собой звание чемпиона Украины по хоккею

Чемпион Олимпийских игр 1956 года по боксу Енгибарян скончался в США

Главный тренер первого чемпиона независимой Украины по футболу погиб в ДТП

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев готов сделать современный Дворец Спорта – Кличко

"Шахтер" сохранил отрыв от "Динамо" в 8 очков

Кличко поздравил Усика с победой в поединке против Белью

Усик победил нокаутом Белью и защитил свои чемпионские титулы

"Ворскла" проиграла "Карабаху" на своем поле в Лиге Европы после победы на выезде

"Динамо" уверенно обыграло "Ренн" в Лиге Европы и сделало серьезную заявку на выход из группы

Президент УЕФА Чеферин стал единственным кандидатом на этот пост на предстоящем конгрессе организации

"Шахтер" второй раз разгромно проиграл "Манчестер Сити", но сохраняет шансы на продолжение борьбы в еврокубках

"Шахтер" вырвал победу у "Динамо" и оторвался на 8 очков в чемпионате

Болгария, Греция, Румыния и Сербия хотят принять Чемпионат мира по футболу 2030 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА