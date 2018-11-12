Киев готов сделать современный Дворец Спорта – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что городская власть готова отремонтировать и презентовать современный Дворец Спорта, который находится на балансе Министерства молодежи спорта Украины.

"Мы готовы отремонтировать Дворец Спорта, который находится под руководством Министерства спорта, и презентовать в ближайшее время обновленный современный Дворец Спорта", - сказал он на заседании Совета регионального развития в понедельник в Киеве.

В.Кличко указал, что после передачи Киеву велотрека на нем каждый день проходят занятия.

"Мы надеемся, что в ближайшее время городу передадут Гостиный двор, и мы сможем восстановить и сделать большой музей города Киева", - сказал мэр Киева.