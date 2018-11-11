Спорт

21:41 11.11.2018

"Шахтер" сохранил отрыв от "Динамо" в 8 очков

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"Шахтер" сохранил отрыв от "Динамо" в 8 очков

Донецкий "Шахтер" обыграл полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:0 на ее поле в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.

В составе "горняков" на 19-й минуте отличился бразилец Веллингтон Нем и на 41-й минуте – его соотечественник Майкон.

"Динамо" в воскресенье разгромило на своем поле со счетом 4:0 "Мариуполь". На 35-й минуте счет в матче открыл Николай Шапаренко. На 57-й минуте словенец Беньямин Вербич удвоил преимущество киевлян. Через пять минут после удара Виктора Цыганкова и сэйва вратаря "Мариуполя" защитник гостей Сергей Чоботенко срезал мяч в свои ворота. А на 85-й минуте Цыганков с пенальти установил окончательный счет.

После 15 туров в активе "Шахтера" 40 очков, у "Динамо" – 32. Идущая третьей "Александрия" набрала 30 очков после выездной победы в субботу со счетом 3:0 над киевским "Арсеналом".

Теги: #чемпионат_украины #динамо #футбол #шахтер
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