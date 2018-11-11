Кличко поздравил Усика с победой в поединке против Белью

Мэр Киева, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко поздравил абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика с победой в поединке против Тони Белью, сообщила пресс-служба киевского городского главы.

"Поздравляю Александра Усика и Украину с победой! Это был сложный поединок двух сильных соперников. И победил лучший! Спасибо, Саша, за эмоции, которые получили миллионы зрителей от этого напряженного и зрелищного боя, за твою волю к победе, за победу в честь Украины!", - отметил В.Кличко.