Спорт

02:07 11.11.2018

Кличко поздравил Усика с победой в поединке против Белью

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Кличко поздравил Усика с победой в поединке против Белью

Мэр Киева, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко поздравил абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика с победой в поединке против Тони Белью, сообщила пресс-служба киевского городского главы.

"Поздравляю Александра Усика и Украину с победой! Это был сложный поединок двух сильных соперников. И победил лучший! Спасибо, Саша, за эмоции, которые получили миллионы зрителей от этого напряженного и зрелищного боя, за твою волю к победе, за победу в честь Украины!", - отметил В.Кличко.

Теги: #кличко #бокс #украина #поздравление
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