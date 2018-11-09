"Ворскла" проиграла "Карабаху" на своем поле в Лиге Европы после победы на выезде

Полтавская "Ворскла" проиграла азербайджанскому "Карабаху" на своем поле со счетом 0:1 в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

Единственный гол в матче забил на 13-й минуте с пенальти игрок гостей Араз Абдуллаев.

25 октября "Ворскла" с таким же счетом обыграла "Карабах" на его поле.

В другом матче этой группы в четверг "Арсенал" и "Спортинг" сыграли в Лондоне вничью 0:0.

После четырех туров "Арсенал" лидирует в группе с 10 очками, "Спортинг" набрал 7 очков, "Ворскла" и "Карабах" – по 3 очка.