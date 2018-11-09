Спорт

00:03 09.11.2018

"Ворскла" проиграла "Карабаху" на своем поле в Лиге Европы после победы на выезде

1 мин читать
"Ворскла" проиграла "Карабаху" на своем поле в Лиге Европы после победы на выезде

Полтавская "Ворскла" проиграла азербайджанскому "Карабаху" на своем поле со счетом 0:1 в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

Единственный гол в матче забил на 13-й минуте с пенальти игрок гостей Араз Абдуллаев.

25 октября "Ворскла" с таким же счетом обыграла "Карабах" на его поле.

В другом матче этой группы в четверг "Арсенал" и "Спортинг" сыграли в Лондоне вничью 0:0.

После четырех туров "Арсенал" лидирует в группе с 10 очками, "Спортинг" набрал 7 очков, "Ворскла" и "Карабах" – по 3 очка.

Теги: #ворскла #лига_европы #футбол
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Динамо" уверенно обыграло "Ренн" в Лиге Европы и сделало серьезную заявку на выход из группы

Президент УЕФА Чеферин стал единственным кандидатом на этот пост на предстоящем конгрессе организации

"Шахтер" второй раз разгромно проиграл "Манчестер Сити", но сохраняет шансы на продолжение борьбы в еврокубках

"Шахтер" вырвал победу у "Динамо" и оторвался на 8 очков в чемпионате

Болгария, Греция, Румыния и Сербия хотят принять Чемпионат мира по футболу 2030 года

"Шахтер" и "Динамо" сыграют в 1/4 финала Кубка Украины в начале апреля

ФК "Лестер" подтвердил гибель своего владельца Шривадданапрабхи после крушения вертолета

Президент футбольного клуба "Лестер", его дочь и еще три человека находились в рухнувшем вертолете

"Динамо" одержало важную выездную победу над "Ренном" в Лиге Европы

Часть от продажи билетов на матч "Шахтер" – "Динамо" 3 ноября пойдет на оборудование для детской больницы в Харькове

ПОСЛЕДНЕЕ

ФФУ намерена побороться за проведение Суперкубка УЕФА-2021 в Харькове

И.Суркис соболезнует в связи с гибелью владельца "Лестера"

В Украине заработал новый спортивный портал, соучредителем которого стал Владимир Кличко

"Динамо" проиграло на своем поле ФК "Львов" и отстало от "Шахтера" на 5 очков

Свитолина выиграла итоговый турнир года у теннисисток

Порошенко по телефону поздравил украинскую команду с 20 медалями на Invictus Games

Свитолина вышла в финал итогового турнира года у теннисисток

"Ворскла" обыграла на выезде "Карабах" и одержала первую победу в групповом турнире Лиги Европы

Сборная Украины поднялась еще на две позиции в рейтинге ФИФА - на 27-е место

Свитолина вышла в полуфинал итогового турнира WTA в Сингапуре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА