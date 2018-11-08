Спорт

22:33 08.11.2018

"Динамо" уверенно обыграло "Ренн" в Лиге Европы и сделало серьезную заявку на выход из группы

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"Динамо" уверенно обыграло "Ренн" в Лиге Европы и сделало серьезную заявку на выход из группы

Киевское "Динамо" обыграло французский "Ренн" со счетом 3:1 в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

На 13-й минуте счет в матче открыл Беньямин Вербич. На 68-й минуте молодой защитник "Динамо" Виталий Миколенко, а на 72-й минуте полузащитник Николай Шапаренко довел счет до крупного. "Ренн" смог забить гол престижа на 89-й минуте.

В другом матче группы "Астана" обыграла на своем поле со счетом 2:1 чешский "Яблонец".

После четырех туров "Динамо" и "Астана" набрали по 8 очков. У "Ренна" 3 очка, у "Яблонеца" - 2.

Теги: #динамо #лига_европы #футбол
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