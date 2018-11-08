Спорт

00:08 08.11.2018

"Шахтер" второй раз разгромно проиграл "Манчестер Сити", но сохраняет шансы на продолжение борьбы в еврокубках

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"Шахтер" второй раз разгромно проиграл "Манчестер Сити", но сохраняет шансы на продолжение борьбы в еврокубках

Донецкий "Шахтер" со счетом 0:6 проиграл "Манчестер Сити" на выезде в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Хет-триком у хозяев поля отличился бразильский нападающий Габриэл Жезус, забив два гола с пенальти, причем один из них был назначен скандально известным венгерским арбитром Виктором Кашшаи после падения в штрафной "Шахтера" Рахима Стерлинга без касания его соперником.

 Еще по голу забили Давид Силва, тот же Р.Стерлинг и Риад Марез.

 23 октября в третьем туре ЛЧ "Шахтер" проиграл "Ман Сити" в Харькове со счетом 0:3.

В другом матче этой группы в среду "Лион" упустил на своем поле победу в матче с "Хоффенхаймом". Французы выигрывали после первого тайма 2:0, но матч закончился со счетом 2:2.

После 4 туров "Ман Сити" лидирует в группе с 9 очками, "Лион" набрал 6 очков, "Хоффенхайм" – 3 очка и в активе "Шахтера" пока 2 очка.

В пятом туре 27 ноября "Шахтер" сыграет в гостях с "Хоффенхаймом", а "Лион" примет на своем поле "Ман Сити".

Теги: #лига_чемпионов #футбол #шахтер #манчестер_сити
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