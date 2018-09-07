Неудовлетворенная потребность Минспорта в бюджетных средствах на 2018 год составляет около 500 млн грн

Министерство молодежи и спорта Украины констатирует, что неудовлетворенная потребность в бюджетных средствах в 2018 году составляет около 500 млн грн на развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта.

"Потребность в бюджетных средствах на 2018 год, согласно с бюджетным запросом министерства, предоставленным Министерству финансов в соответствии с бюджетным законодательством, составила 3,3 млрд грн. Законом "О государственном бюджете на 2018 год" по бюджетным программам Минспорта предусмотрено 2,8 млрд грн", - говорится в ответе ведомства на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В связи с этим министерство отмечает, что неудовлетворенная потребность в бюджетных назначениях составляет около 500 млн грн по программе "Развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта".

В то же время, в Минспорта подчеркивают, что так как до конца бюджетного периода остается 3,5 месяца, даже если предусмотреть эти дополнительные расходы, они не смогут быть эффективно использованы.

"Одновременно отмечаем, что первоочередные и самые важные спортивные мероприятия, которые влияют на создание позитивного имиджа в мировом спортивном сообществе, обеспечены расходами, которые предусмотрены Минспорта на 2018 год", - говорится в ответе.