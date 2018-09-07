Спорт

10:47 07.09.2018

В белорусском ФК "Динамо-Брест" проверяют информацию об уходе Марадоны

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В белорусском ФК "Динамо-Брест" проверяют информацию об уходе Марадоны

Футбольный клуб "Динамо-Брест" пока не располагает достоверной информацией об уходе Диего Марадоны с поста председателя правления клуба.

"Мы сейчас связываемся с менеджерами Диего Марадоны. Как только проясним все обстоятельства, сможем давать какие-то комментарии. Пока их нет", - заявила агентству "Интерфакс-Запад" в пятницу утром пресс-секретарь брестского клуба Ольга Хижинкова, отвечая на вопрос о возможном уходе Д.Марадоны в мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа".

Ранее в ESPN Mexico появилась информация о том, что мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа" предложил Д.Марадоне пост технического директора клуба, и аргентинец ответил согласием.

В мае 2018 года Д.Марадона подписал трехлетний контракт с ФК "Динамо-Брест", он посетил Брест в июле, что вызвало бурную реакцию его белорусских поклонников и надежды на стремительное развитие ФК "Динамо-Брест".

В июне руководитель Белорусской федерации футбола (ныне премьер-министр) Сергей Румас заявил, что "приход такого человека на пост председателя правления "Динамо-Брест" будет однозначно способствовать интересу и популяризации футбола в Беларуси". "Насколько я знаю, условия контракта предусматривают длительное пребывание Диего в Беларуси", - отмечал С.Румас.

О назначении Д.Марадоны главным тренером клуба "Дорадос де Синалоа" из мексиканского штата Синалоа сообщила пресс-служба команды. "Добро пожаловать, Диего", - говорится в сообщении, размещенном на странице клуба в Twitter. "Дорадос" выступает во втором по силе дивизионе Мексики.

Теги: #марадона #футбол #беларусь
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