Украина стартовала в Лиге наций УЕФА с выездной победы над Чехией

Сборная Украины обыграла со счетом 2:1 на выезде команду Чехии в первом матче нового турнира Лига наций УЕФА, который дает дополнительную возможность попасть на Евро-2020 помимо стандартного отборочного турнира.

Уже на четвертой минуте счет в матче открыл нападающий хозяев поля Патрик Шик. Но перед перерывом Евгений Коноплянка сравнял его. А на третьей добавленной к основному времени матча минуте Александр Зинченко после ошибки вратаря сборной Чехии принес украинской команде победу.

9 сентября сборная Украины сыграет во Львове со Словакией. Только матч состоится без присутствия зрителей из-за санкций со стороны УЕФА за запрещенный баннер на стадионе во время матча отбора Евро-2016 в Киеве против Испании.

Для получения права побороться за выход на Евро-2020 через Лигу наций сборной Украины сначала нужно занять первое место в своей Группе 1 второго по силе дивизиона В этого турнира, чтобы затем участвовать в плей-офф среди победителей групп своего дивизиона в марте 2020 года.

В других группах этого дивизиона Лиги наций играют: в группе В2 – Турция, Швеция и Россия; в группе В3 – Северная Ирландия, Босния и Австрия; в группе В4 – Дания, Ирландия и Уэльс.

Если кто-либо из победителей групп Лиги наций уже пробьется на Евро-2020 через стандартный отборочный цикл (март-ноябрь 2019 года), его путевка в стыковые матчи достанется следующей лучшей команде дивизиона. Если в лиге не наберется необходимых четырех команд, то вакантные места займут команды из низших дивизионов с учетом общего рейтинга в Лиге наций.