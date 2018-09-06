ФК "Шахтер" будет развивать бизнес спортивных стартапов в Украине

Футбольный клуб "Шахтер" начал реализацию проекта Sports Innovation (SPIN) Accelerator совместно с HYPE Sports Innovation – платформой, инвестирующей в поиск спортивных стартапов по всему миру.

Как сообщает пресс-служба клуба, 5 сентября на установочной встрече в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" украинский клуб вошел в число 10 глобальных партнеров проекта. Партнерами SPIN-акселератора также стали немецкий "Кельн", турецкий "Фенербахче", израильский "Маккаби" (Хайфа) и Национальный университет Тайваня.

"Для ФК "Шахтер" участие в данном проекте – стратегическое решение. Инновационные технологии в спортивной сфере являются ключевым драйвером изменений на рынке. Наша цель – идентифицировать новые возможности, поддержать украинские спортивные стартапы и вывести их на новый уровень. Также важно, что Украина станет участником глобальной экосистемы поиска и финансирования спортивных стартапов", – отметил директор по коммуникациям ФК "Шахтер" Юрий Свиридов.

Четырехмесячная программа адаптирована к уникальным потребностям стартапов в сфере спортивных технологий. Целью компании HYPE Sports Innovation является привлечение не менее 25 партнеров до 2021 года.

В рамках первого SPIN-акселератора, который функционировал с привлечением трех партнеров (Университета Лафборо в Лондоне, австралийского университета Квинсленда и итальянского "Трентино Свилуппо"), из 33 участвующих стартапов 12 получили инвестиции на общую сумму $3,5 млн на протяжении всей программы. Благодаря предоставляемой акселератором сети контактов 70% стартапов заявили о сотрудничестве с другими компаниями, а 36% из них привлекли новых клиентов.