Спорт

18:42 06.09.2018

ФК "Шахтер" будет развивать бизнес спортивных стартапов в Украине

2 мин читать
ФК "Шахтер" будет развивать бизнес спортивных стартапов в Украине

Футбольный клуб "Шахтер" начал реализацию проекта Sports Innovation (SPIN) Accelerator совместно с HYPE Sports Innovation – платформой, инвестирующей в поиск спортивных стартапов по всему миру.

Как сообщает пресс-служба клуба, 5 сентября на установочной встрече в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" украинский клуб вошел в число 10 глобальных партнеров проекта. Партнерами SPIN-акселератора также стали немецкий "Кельн", турецкий "Фенербахче", израильский "Маккаби" (Хайфа) и Национальный университет Тайваня.

"Для ФК "Шахтер" участие в данном проекте – стратегическое решение. Инновационные технологии в спортивной сфере являются ключевым драйвером изменений на рынке. Наша цель – идентифицировать новые возможности, поддержать украинские спортивные стартапы и вывести их на новый уровень. Также важно, что Украина станет участником глобальной экосистемы поиска и финансирования спортивных стартапов", – отметил директор по коммуникациям ФК "Шахтер" Юрий Свиридов.

Четырехмесячная программа адаптирована к уникальным потребностям стартапов в сфере спортивных технологий. Целью компании HYPE Sports Innovation является привлечение не менее 25 партнеров до 2021 года.

В рамках первого SPIN-акселератора, который функционировал с привлечением трех партнеров (Университета Лафборо в Лондоне, австралийского университета Квинсленда и итальянского "Трентино Свилуппо"), из 33 участвующих стартапов 12 получили инвестиции на общую сумму $3,5 млн на протяжении всей программы. Благодаря предоставляемой акселератором сети контактов 70% стартапов заявили о сотрудничестве с другими компаниями, а 36% из них привлекли новых клиентов.

Теги: #стартапы #шахтер #спорт
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Шахтер" сыграет в группе Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", "Лионом" и "Хоффенхаймом"

Наставник "Шахтера" Фонсека приглашен на ежегодный Форум элитных тренеров УЕФА

"Динамо" потеряло очки в Одессе, "Шахтер" и "Александрия" вышли в лидеры

Спортивный покер официально признан видом спорта в Украине

ФК "Шахтер" начал тренировки для детей с ограниченными возможностями в рамках проекта "Давай, играй"

"Шахтер" разгромил "Ворсклу" в чемпионате Украины

"Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 1:0 в чемпионате Украины

"Шахтер" и "Динамо" начали чемпионат с побед

"Шахтер" будет играть в форме из переработанного полиэстера

"Динамо" обыграло "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Шовковский стал ассистентом Шевченко в сборной Украины

Жозе Моуринью получил год тюрьмы условно за уклонение от уплаты налогов в Испании

Центр Киева перекроют из-за спортивного пробега

Роналду, Модрич и Салах претендуют на звание игрока года по версии ФИФА

Минспорта до октября принимает заявки на конкурс проектов по национально-патриотическому воспитанию на 2019 год

"Динамо" неожиданно проиграло "Карпатам" в 7-м туре чемпионата Украины

Индонезия хочет провести Олимпиаду-2032

"Динамо" подписало полузащитника молодежной сборной Дании

"Ворскла" получила в соперники в Лиге Европы "Арсенал", "Спортинг" и "Карабах"

"Динамо" сыграет в группе Лиги Европы с "Астаной", "Ренном" и "Яблонецом"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА