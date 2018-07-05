Спорт

14:35 05.07.2018

Акции "Ювентуса" подскочили до максимума за 4 месяца на слухе о переходе Роналду

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Цена акций итальянского футбольного клуба "Ювентус" подскочила почти на 6% и обновила максимум за 4 месяца на сообщениях испанских СМИ о том, что клуб договорился с мадридским "Реалом" о трансфере Криштиану Роналду.

Как пишет испанская газета Marca, сумма трансфера звездного нападающего составит около 100 млн евро, а его зарплата будет составлять 30 млн евро в год.

По сообщениям СМИ, К.Роналду принял решение покинуть "Реал", где он играет с 2009 года, еще в январе из-за ухудшившихся отношений с руководством клуба. По информации AS, 33-летний игрок обиделся, узнав, что команда готова его отпустить за 100 млн евро, хотя в контракте прописана сумма выкупа в 1 млрд евро.

При этом многие эксперты отмечают, что К.Роналду близок к закату карьеры, и сумма трансфера может быть даже завышенной. Однако звездный статус игрока и его умение забивать решающие голы может пригодиться "Ювентусу" в попытках завоевать европейский трофей.

К.Роналду - трехкратный обладатель "Золотого мяча", пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы 2016 года, многократный победитель чемпионатов Англии и Испании. Начинал карьеру в португальском "Спортинге", в 2003 году перешел в "Манчестер Юнайтед", в 2009 году его приобрел "Реал" за рекордные на тот момент 80 млн евро.

Теги: #футбол #ювентус
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