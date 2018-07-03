Йоахим Лев продолжит работу на посту главного тренера сборной Германии по футболу

Йоахим Лев сохранил за собой пост главного тренера сборной Германии, несмотря на невыход команды из группы на чемпионате мира 2018 года в России, сообщила во вторник пресс-служба Немецкого футбольного союза.

"В личной беседе с главой Немецкого футбольного союза (Райнхардом Гринделем - ИФ) Йоахим Лев подтвердил, что хочет продолжить работу в качестве тренера национальной команды. Он намерен провести перестройку команды для того, чтобы выполнить задачи, которые будут поставлены перед командой в будущем. Делегация во главе с президентом союза заявила, что Й.Лев пользуется поддержкой руководства, которое уверено, что тренер сделает правильные выводы из выступления сборной на чемпионате мира", - говорится в сообщении.

"Со своей стороны, Й.Лев дал понять, что, несмотря на разочарование от результатов на турнире, чувствует силу и энергию, которая позволит подготовить команду к будущим вызовам", - сообщила пресс-служба.

"Я благодарен союзу за то, что верит в меня. Несмотря на всю критику, я чувствую поддержку с их стороны. Я очень разочарован, но теперь я сосредоточусь на перестройке команды", - сказал 58-летний тренер.

В ближайшие недели Немецкий футбольный союз проанализирует работу тренерского штаба сборной, чтобы сделать выводы перед следующим матчем сборной 6 сентября в рамках Лиги Наций.

Й.Лев с 2004 по 2006 год входил в тренерский штаб сборной Германии, а с 2006 года занимает пост главного тренера команды. Под его руководством Германия выиграла чемпионат мира 2014 года и Кубок Конфедераций 2017 года. Он также завоевывал "бронзу" первенства мира 2010 года, чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов, "серебро" чемпионата Европы 2008 года.