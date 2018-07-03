Спорт

16:57 03.07.2018

Йоахим Лев продолжит работу на посту главного тренера сборной Германии по футболу

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Йоахим Лев сохранил за собой пост главного тренера сборной Германии, несмотря на невыход команды из группы на чемпионате мира 2018 года в России, сообщила во вторник пресс-служба Немецкого футбольного союза.

"В личной беседе с главой Немецкого футбольного союза (Райнхардом Гринделем - ИФ) Йоахим Лев подтвердил, что хочет продолжить работу в качестве тренера национальной команды. Он намерен провести перестройку команды для того, чтобы выполнить задачи, которые будут поставлены перед командой в будущем. Делегация во главе с президентом союза заявила, что Й.Лев пользуется поддержкой руководства, которое уверено, что тренер сделает правильные выводы из выступления сборной на чемпионате мира", - говорится в сообщении.

"Со своей стороны, Й.Лев дал понять, что, несмотря на разочарование от результатов на турнире, чувствует силу и энергию, которая позволит подготовить команду к будущим вызовам", - сообщила пресс-служба.

"Я благодарен союзу за то, что верит в меня. Несмотря на всю критику, я чувствую поддержку с их стороны. Я очень разочарован, но теперь я сосредоточусь на перестройке команды", - сказал 58-летний тренер.

В ближайшие недели Немецкий футбольный союз проанализирует работу тренерского штаба сборной, чтобы сделать выводы перед следующим матчем сборной 6 сентября в рамках Лиги Наций.

Й.Лев с 2004 по 2006 год входил в тренерский штаб сборной Германии, а с 2006 года занимает пост главного тренера команды. Под его руководством Германия выиграла чемпионат мира 2014 года и Кубок Конфедераций 2017 года. Он также завоевывал "бронзу" первенства мира 2010 года, чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов, "серебро" чемпионата Европы 2008 года.

Теги: #тренер #футбол #германия
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