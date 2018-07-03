Спортивный арбитраж отменил решение "пророссийской" Международной федерации шашек о дисквалификации украинца Аникеева – Жданов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил решение Международной федерации шашек (IDF) о дисквалификации на три года украинца Юрия Аникеева, сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

"Российская спортивная мафия получила очередной удар. Приветствую Юрия Аникеева с победой в суде над пророссийской Международной федерацией шашек (IDF), правление которой находится в Санкт-Петербурге. Международный спортивный суд Лозанны вынес вердикт, согласно которому все претензии IDF к украинскому спортсмену считаются недействительными, а 3-летняя дисквалификация с 16 декабря 2016 года по 15 декабря 2019 года полностью аннулирована", - написал министр на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Кроме того, Международная федерация шашек обязана выплатить Ю.Аникееву 5 тыс. швейцарских франков в качестве компенсации, а также понесет затраты за судебный процесс.

"Вердикт суда окончательный и обжалованию не подлежит. Мы, чем могли, помогали Юрию бороться с российским спортивным терроризмом, поднимали этот вопрос в СМИ, боролись за его право участия в чемпионате Европы в Грузии, помогли найти профессионального спортивного юриста, объявляли и участвовали в общественном сборе средств на иск", - отметил И.Жданов.

Министр считает, что этим решением Лозаннский суд "фактически признал политически мотивированный характер" отстранения Ю.Аникеева от международных соревнований.

Юрий Аникеев – международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта Украины. Чемпион мира 2004 года и серебряный призер ЧМ-2008 по бразильским шашкам-64, чемпион мира 2016 года по международным шашкам-100 в быстрой программе, чемпион Европы 2005 года в блице по международным шашкам, многократный чемпион Украины по шашкам 100 и 64.