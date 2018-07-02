Спорт

23:16 02.07.2018

Бельгия одержала драматическую волевую победу над Японией и сыграет с Бразилией в 1/4 финала ЧМ-2018

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Бельгия одержала драматическую волевую победу над Японией и сыграет с Бразилией в 1/4 финала ЧМ-2018

Бельгийские футболисты обыграли сборную Японии на "Ростов-Арене" со счетом 3:2 и вышли в 1/4 финала, где 6 июля сыграют на "Казань-Арене" со сборной Бразилии.

Матч сборных Японии и Бельгии выдался по-настоящему боевым, команды установили рекорд результативности на "Ростов-Арене", забив пять мячей в основное время матча.

Первый гол забил после филигранной передачи от Синдзи Кагавы на 48-й минуте матча забил Генки Харагучи.

Второй гол в ворота бельгийцев не заставил себя ждать, и на 52-й минуте дальним ударом из-за пределов штрафной заставил победно взреветь трибуны Такаши Инуи, после его удара мяч залетел в дальний угол ворот Тибо Куртуа.

Однако сборная Бельгия сумела переломить ход встречи, на 69-й минуте заброс Вертонгена в штрафную неожиданно для всех залетел в ворота, а на 74-й минуте отличился вышедший на замену Маруан Феллайни. Оба гола были забиты ударом головой.

Победный гол на последней минуте матча провел бельгиец Насер Шадли, завершив стремительную контратаку бельгийской сборной.

Сборная Бельгии вышла в 1/4 чемпионата мира, где сыграет со сборной Бразилии, ранее обыгравшей мексиканцев со счетом 2:0.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ.

Теги: #япония #чм_2018 #футбол #бельгия
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