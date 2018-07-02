Бразилия победила Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ

Сборная Бразилии в матче на стадионе "Самара-Арена" обыграла со счетом 2:0 сборную Мексики.

Первый гол бразильцы забили на 51-й минуте. Неймар отдал пяткой пас Виллиану перед штрафной мексиканцев и затем сам же замкнул прострел Виллиана вдоль ворот.

Разницу в классе мексиканцы попытались компенсировать напористостью, нанеся более десятка ударов в сторону ворот противника, но сравнять счет им так и не удалось.

Точку в матче на 88-й минуте поставил форвард бразильцев Роберто Фирмино, забив сборной Мексики второй гол.

В 1/4 финала бразильцы сыграют с победителем матча Бельгия-Япония, который начнется сегодня в 21:00 в Ростове-на-Дону.