Спорт

00:16 02.07.2018

Хорватия прошла по пенальти Данию и сыграет с Россией в 1/4 финала ЧМ-2018

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Хорватия прошла по пенальти Данию и сыграет с Россией в 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная Хорватии обыграла в серии пенальти в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года по футболу команду Дании.

Соперники обменялись быстрыми голами в первые пять минут встречи. Уже на первой минуте счет открыл датчанин Матиас Йоргенсен, а на четвертой минуте его сравнял форвард "Ювентуса" Марио Манджукич.

Больше голов ни в основное, ни в дополнительное время команды не забили, на табло так и остался счет 1:1. Хотя Хорватия могла в концовке овертайма вырвать победу, но капитан сборной Хорватии и один из лидеров мадридского "Реала" Лука Модрич не смог реализовать пенальти, который после его же передачи заработал нападающий Анте Ребич.

В серии пенальти вратарь датчан Каспер Шмейхель сумел отразить еще два 11-метровых, но его хорватский визави Даниэль Субашич парировал три удара. Хорватия выиграла серию пенальти 3:2. У "клетчатых" точные удары на счету Андрея Крамарича, Луки Модрича и Ивана Ракитича.

7 июля Хорватия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 против России.

Теги: #дания #чм_2018 #хорватия #россия #футбол
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