Спорт

22:33 01.07.2018

Россия обыграла Испанию и вышла в четверть финала ЧМ-2018

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Россия обыграла Испанию и вышла в четверть финала ЧМ-2018

Футболисты сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира одержали победу над национальной командой Испании, которая считалась фаворитом.

Основное время матча, прошедшего на поле московского стадиона "Лужники", завершилось вничью - 1:1, в дополнительное время счет не изменился, победитель определился в серии пенальти - 4:3.

На 12-й минуте сборная Испании вышла вперед благодаря автоголу российского защитника Сергея Игнашевича. На 41-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота сборной Испании. Точный удар с 11-метровой отметки нанес нападающий Артем Дзюба.

На протяжении большей части игрового времени испанцы находились на половине поля россиян, однако защитники команды-хозяйки турнира не давали возможности сопернику нанести точные удары. В отдельных случаях действовал вратарь Игорь Акинфеев, который отразив два удара в серии пенальти.

Таким образом, сборная России стала четвертьфиналистом чемпионата мира.

Следующим соперником команды Станислава Черчесова станет победитель пары Хорватия - Дания.

Теги: #испания #чм_2018
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