Уругвай обыграл Португалию в 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Уругвая обыграла действующих чемпионов Европы Португалию со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.

Первый гол на 7-й минуте в ворота команды Португалии забил головой уругваец Эдинсон Кавани с подачи Луиса Суареса. На 55-й минуте гол в ворота Уругвая забил португалец Пепе. На 62-й минуте Э.Кавани забил второй гол португальцам и он стал победным для Уругвая.

В 1/4 финала 6 июля Уругвай сыграет с Францией, которая в субботу обыграла со счетом 4:3 Аргентину.