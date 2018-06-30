Спорт

23:11 30.06.2018

Уругвай обыграл Португалию в 1/8 финала ЧМ-2018

1 мин читать
Уругвай обыграл Португалию в 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Уругвая обыграла действующих чемпионов Европы Португалию со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.

Первый гол на 7-й минуте в ворота команды Португалии забил головой уругваец Эдинсон Кавани с подачи Луиса Суареса. На 55-й минуте гол в ворота Уругвая забил португалец Пепе. На 62-й минуте Э.Кавани забил второй гол португальцам и он стал победным для Уругвая.

В 1/4 финала 6 июля Уругвай сыграет с Францией, которая в субботу обыграла со счетом 4:3 Аргентину.

Теги: #футбол #уругвай #чм_2018 #португалия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Франция в невероятном матче обыграла Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу. Положение команд. Таблица

Определились все участники плей-офф ЧМ-2018 по футболу

Бразилия вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе и сыграет с Мексикой

Тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что его команда не заслужила второго чемпионства

Действующий чемпион мира Германия вылетела с ЧМ-2018 на стадии группового этапа

Аргентина сумела пробиться в плей-офф ЧМ-2018, где сыграет в 1/8 финала с Францией

Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Марокко и в 1/8 финала ЧМ-2018 встретится с Россией

Сборная России крупно уступила Уругваю в матче ЧМ-2018 и стала второй в группе

Польша разгромно проиграла Колумбии и потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018

ПОСЛЕДНЕЕ

Сквош в Украине развивается и для этого есть потенциал – исполнительный директор мировой федерации

Сенегал и Япония сыграли вничью на матче ЧМ-2018

Сборная Англии разгромила команду Панамы и вышла в плей-офф ЧМ-2018

ФИФА начала расследование в отношении двух швейцарских футболистов и сербского тренера

Германия вырвала крайне важную победу у Швеции на ЧМ-2018

Мексика одержала вторую победу на ЧМ-2018

19-летний вратарь "Зари" Лунин перешел в мадридский "Реал"

Нигерия победила Исландию в матче ЧМ-2018

Срна стал игроком "Кальяри", "Шахтер" навечно закрепил за ним номер "33"

Бразилия победила Коста-Рику в матче ЧМ-2018

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА