Спорт

23:13 28.06.2018

Определились все участники плей-офф ЧМ-2018 по футболу

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Определились все участники плей-офф ЧМ-2018 по футболу

Сборные Колумбии и Японии стали последними участниками 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года.

Колумбия в четверг обыграла со счетом 1:0 команду Сенегала, а Япония в этой группе уступила с таким же счетом сборной Польши.

Колумбия выиграла группу с 6 набранными очками. Япония и Сенегал набрали по 4 очка, но азиатская команда опередила африканскую сборную за счет меньшего количества полученных на групповом этапе желтых карточек.

В группе G сборная Бельгии обыграла со счетом 1:0 команду Англии и заняла первое место. Таким образом, Бельгия сыграет с 1/8 финала с Японией, а Колумбия – с Англией.

29 июня на турнире выходной.

Матчи 1/8 финала ЧМ-2018 стартуют 30 июня поединками Франция – Аргентина и Уругвай – Португалия. 1 июля сыграют Испания с Россией и Хорватия с Данией.

2 июля состоятся матчи Бразилия – Мексика и Бельгия – Япония. 3 июля сыграют Швеция со Швейцарией и Колумбия с Англией.

Теги: #англия #бельгия #колумбия #чм_2018 #футбол #плей_офф
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