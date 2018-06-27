Спорт

19:05 27.06.2018

Действующий чемпион мира Германия вылетела с ЧМ-2018 на стадии группового этапа

1 мин читать
Действующий чемпион мира Германия вылетела с ЧМ-2018 на стадии группового этапа

Сборная Германии по футболу вылетела с чемпионата мира 2018 года уже на стадии группового этапа.

В последнем 3-м туре немецкая команда сенсационно проиграла сборной Кореи со счетом 0:2.

В другом матче группы F Швеция разгромила со счетом 3:0 лидировавшую после первых двух матчей в группе Мексику.

Таким образом, после трех матчей Швеция и Мексика набрали по 6 очков, а Корея и Германия – по 3. В 1/8 финала вышли Швеция и Мексика.

Теги: #чм_2018 #футбол #германия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Чемпионат мира по футболу. Положение команд. Таблица

Аргентина сумела пробиться в плей-офф ЧМ-2018, где сыграет в 1/8 финала с Францией

Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Марокко и в 1/8 финала ЧМ-2018 встретится с Россией

Сборная России крупно уступила Уругваю в матче ЧМ-2018 и стала второй в группе

Польша разгромно проиграла Колумбии и потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018

Сенегал и Япония сыграли вничью на матче ЧМ-2018

Сборная Англии разгромила команду Панамы и вышла в плей-офф ЧМ-2018

ФИФА начала расследование в отношении двух швейцарских футболистов и сербского тренера

Германия вырвала крайне важную победу у Швеции на ЧМ-2018

Мексика одержала вторую победу на ЧМ-2018

ПОСЛЕДНЕЕ

Сквош в Украине развивается и для этого есть потенциал – исполнительный директор мировой федерации

19-летний вратарь "Зари" Лунин перешел в мадридский "Реал"

Нигерия победила Исландию в матче ЧМ-2018

Срна стал игроком "Кальяри", "Шахтер" навечно закрепил за ним номер "33"

Бразилия победила Коста-Рику в матче ЧМ-2018

Киевский "Арсенал" возглавил известный в прошлом итальянский футболист Фабрицио Раванелли

Сборная Хорватии победила Аргентину и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Австралия и Дания сыграли вничью на ЧМ-2018

Уругвай и Россия стали первыми участниками плей-офф ЧМ-2018

Сборная Испании обыграла команду Ирана в матче ЧМ-2018

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА