Действующий чемпион мира Германия вылетела с ЧМ-2018 на стадии группового этапа

Сборная Германии по футболу вылетела с чемпионата мира 2018 года уже на стадии группового этапа.

В последнем 3-м туре немецкая команда сенсационно проиграла сборной Кореи со счетом 0:2.

В другом матче группы F Швеция разгромила со счетом 3:0 лидировавшую после первых двух матчей в группе Мексику.

Таким образом, после трех матчей Швеция и Мексика набрали по 6 очков, а Корея и Германия – по 3. В 1/8 финала вышли Швеция и Мексика.