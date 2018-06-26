Аргентина сумела пробиться в плей-офф ЧМ-2018, где сыграет в 1/8 финала с Францией

Сборная Аргентины по футболу сумела добыть путевку в плей-офф чемпионата мира 2018 года.

В заключительном туре группового этапа аргентинцы обыграли со счетом 2:1 команду Нигерии. На 14-й минуте счет в матче открыл Лионель Месси. В начале второго тайма футболист "Челси" Виктор Мозес с пенальти сравнял его. Но на 86-й минуте защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо принес Аргентине победу.

В другом матче этой группы Хорватия обыграла Исландию со счетом 2:1.

После этих матчей Аргентина вышла на второе место в группе D с 4 очками. Группу уверенно с максимальными 9 очками выиграла Хорватия. Нигерия набрала 3 очка, а Исландия – 1 очко.

В 1/8 финала Аргентина сыграет 30 июня с занявшей первое место в группе С Францией. Хорватия 1 июля сыграет с Данией.