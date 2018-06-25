Спорт

23:26 25.06.2018

Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Марокко и в 1/8 финала ЧМ-2018 встретится с Россией

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Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Марокко и в 1/8 финала ЧМ-2018 встретится с Россией

Футболисты сборной Испании сыграли вничью с национальной командой Марокко в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 в России.

Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 2:2. В другом матче группы В Иран и Португалия в Саранске также сыграли вничью - 1:1. Таким образом, Испания заняла первое место в группе В и сыграет в 1/8 финала с Россией. Португалия, ставшая в группе второй, в 1/8 финала встретится с Уругваем.

В матче против Марокко испанцы дважды уступали в счете, но оба раза отыгрывались. На 14-й минуте Халид Бутаиб вывел марокканцев вперед, на 19-й минуте Иско сравнял счет. На 81-й минуте после гола Юссефа Эн-Несери счет стал 2:1 в пользу Марокко, но в компенсированное ко второму тайму испанец Яго-Аспас увел свою команду от поражения.

Что касается матча сборных Португалии и Ирана счет открыл на 45-й минуте португальский полузащитник Рикарду Куарежма.

Во втором тайме на 53-й минуте лидер команды Португалии Криштиану Роналду пробил пенальти, однако иранский вратарь Алиреза Бейранванд поймал мяч. Интересно, что пенальти К.Роналду стал 19-м на ЧМ-2018, и это рекорд по количеству пенальти на одном чемпионате мира.

В компенсированное время, на 90+3 минуте, нападающий сборной Ирана Карим Ансарифард реализовал пенальти - 1:1.

Испания и Португалия набрали по 5 очков, однако у испанцев оказалось преимущество по дополнительным показателям. Третье место заняла команда Ирана (4 очка), четвертое - Марокко (1).

Россия и Испания сыграют на поле московского стадиона "Лужники" 1 июля, Уругвай и Португалия - в Сочи, на стадионе "Фишт" 30 июня.

Как сообщалось, Россия уступила Уругваю в матче третьего тура ЧМ-2018 в Самаре со счетом 0:3 и заняла второе место в группе А. Сборная Уругвая стала первой.

Теги: #россия #чм #футбол #матчи
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