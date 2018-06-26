Спорт

08:44 26.06.2018

Сквош в Украине развивается и для этого есть потенциал – исполнительный директор мировой федерации

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Сквош в Украине развивается и для этого есть потенциал – исполнительный директор мировой федерации

Развитие и популяризация сквоша в Украине имеет перспективу, отмечает исполнительный директор Мировой федерации сквоша Эндрю Шелли.

"В Украине есть хорошие залы для игры в сквош и появляются новые. Ваша молодая федерация сквоша делает хорошую работу. Поэтому у вас все есть. Сквош в Украине продвигается вперед", - сказал он во время своего визита в Украину.

Э.Шелли отметил, что для занятий сквошем не нужно больших финансовых ресурсов. "Это прекрасный вид спорта, и чем больше людей будет пробовать играть в него, тем больше будет вовлечено", - убежден он.

23-24 июня Украину в рамках общемировой программы развития сквоша "Посол WSF 2018" посетили многократный чемпион мира по сквошу Рами Ашур и шестикратная чемпионка Европы по сквошу Камиль Серме. В рамках данной программы в Киеве были проведены тренерские и судейские семинары, показательные матчи, тематические конференции, спарринги и тренировки украинской мужской и женской сборных по сквошу с ведущими мировыми игроками, тренировки детей из детской академии сквоша.

Сквош – вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении. Игра ведется специальными ракетками на окруженном с четырех сторон стенами корте. В 2003 году журнал Forbes признал сквош одним из самых “здоровых видов спорта” по показателю травматизма. Кроме того, сквош считается наиболее энергозатратным видом спорта в мире по количеству сжигаемых калорий за единицу времени. В мире в сквош играют уже более 20 млн человек.

Теги: #сквош
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