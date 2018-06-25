Спорт

19:33 25.06.2018

Сборная России крупно уступила Уругваю в матче ЧМ-2018 и стала второй в группе

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Сборная России крупно уступила Уругваю в матче ЧМ-2018 и стала второй в группе

Сборная России по футболу потерпела поражение от национальной команды Уругвая в матче второго тура группового этапа Чемпионата мира-2018.

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Уругвая.

Таким образом, уругвайская команда набрала девять очков и финишировала на первом месте в группе А, Россия, набрав шесть очков, стала второй.

Обе команды ранее досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. В 1/8 финала сборная России сыграет с победителем группы В, а Уругвай - с командой, которая займет второе место в группе.

Теги: #уругвай #рф #чм_2018 #футбол
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