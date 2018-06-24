Спорт

23:23 24.06.2018

Польша разгромно проиграла Колумбии и потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018

1 мин читать
Польша разгромно проиграла Колумбии и потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Польши, которая уверенно прошла отборочный турнир ЧМ-2018, проиграла второй матч на групповом этапе турнира и досрочно прекратила борьбу за попадание в плей-офф.

Поляки в воскресенье в Казани крупно уступили команде Колумбии со счетом 0:3.

На 40-й минуте счет в матче ударом головой после передачи полузащитника "Баварии" Хамеса Родригеса открыл защитник "Барселоны" Йерри Мина.

На 70-й минуте главный бомбардир колумбийцев из французского "Монако" Радамель Фалькао удвоил преимущество своей команды. А через пять минут полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо после паса Хамеса Родригеса установил окончательный счет в матче.

После двух туров в группе H лидируют с 4 набранными очками Сенегал и Япония, Колумбия набрала 3 очка и у Польши 0 очков.

В последнем туре Колумбия сыграет с Сенегалом, а Япония – с Польшей.

Теги: #колумбия #польша #футбол #чм_2018
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сенегал и Япония сыграли вничью на матче ЧМ-2018

Сборная Англии разгромила команду Панамы и вышла в плей-офф ЧМ-2018

ФИФА начала расследование в отношении двух швейцарских футболистов и сербского тренера

Германия вырвала крайне важную победу у Швеции на ЧМ-2018

Мексика одержала вторую победу на ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу. Положение команд. Таблица

Нигерия победила Исландию в матче ЧМ-2018

Срна стал игроком "Кальяри", "Шахтер" навечно закрепил за ним номер "33"

Бразилия победила Коста-Рику в матче ЧМ-2018

Киевский "Арсенал" возглавил известный в прошлом итальянский футболист Фабрицио Раванелли

ПОСЛЕДНЕЕ

19-летний вратарь "Зари" Лунин перешел в мадридский "Реал"

Сборная Хорватии победила Аргентину и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Австралия и Дания сыграли вничью на ЧМ-2018

Уругвай и Россия стали первыми участниками плей-офф ЧМ-2018

Сборная Испании обыграла команду Ирана в матче ЧМ-2018

Гол Роналду принес победу сборной Португалии над марокканцами в матче ЧМ-2018

Чемпионы мира и Европы по сквошу проведут в Киеве тренировки с украинской национальной сборной и детьми из академии сквоша

Украинский болельщик оштрафован в Москве

Россия обыграла Египет со счетом 3-1 в групповом этапе ЧМ-2018

Сенегал обыграл Польшу в матче ЧМ-2018

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА