Сборная Англии разгромила команду Панамы и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Англии обыграла с крупным счетом национальную команду Панамы во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча участников группы G прошла в Нижнем Новгороде в воскресенье и закончилась со счетом 6:1 в пользу англичан.

Счет открыл на 8-й минуте английский защитник Джон Стоунз, забив гол головой. На 22-й минуте капитан сборной Англии Харри Кейн реализовал пенальти - 2:0. На 36-й минуте полузащитник Джеси Лингард сделал счет 3:0, а спустя четыре минуты Джон Стоунз оформил дубль - 4:0. На 45+1 минуте Харри Кейн вновь удачно реализовал пенальти в левый верхний угол - 5:0.

Во втором тайме на 62-й минуте вновь отличился Харри Кейн, сделав счет 6:0. А на 78-й минуте защитник панамской сборной Фелипе Балой забил первый гол Панамы на этом чемпионате - 6:1.

Благодаря победе в матче с Панамой футболисты английской сборной смогли досрочно оформить выход в плей-офф чемпионата.

ЧМ по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.