Спорт

18:11 24.06.2018

Сборная Англии разгромила команду Панамы и вышла в плей-офф ЧМ-2018

1 мин читать
Сборная Англии разгромила команду Панамы и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Англии обыграла с крупным счетом национальную команду Панамы во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча участников группы G прошла в Нижнем Новгороде в воскресенье и закончилась со счетом 6:1 в пользу англичан.

Счет открыл на 8-й минуте английский защитник Джон Стоунз, забив гол головой. На 22-й минуте капитан сборной Англии Харри Кейн реализовал пенальти - 2:0. На 36-й минуте полузащитник Джеси Лингард сделал счет 3:0, а спустя четыре минуты Джон Стоунз оформил дубль - 4:0. На 45+1 минуте Харри Кейн вновь удачно реализовал пенальти в левый верхний угол - 5:0.

Во втором тайме на 62-й минуте вновь отличился Харри Кейн, сделав счет 6:0. А на 78-й минуте защитник панамской сборной Фелипе Балой забил первый гол Панамы на этом чемпионате - 6:1.

Благодаря победе в матче с Панамой футболисты английской сборной смогли досрочно оформить выход в плей-офф чемпионата.

ЧМ по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

Теги: #чм_2018 #результат #панама #англия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ФИФА начала расследование в отношении двух швейцарских футболистов и сербского тренера

Германия вырвала крайне важную победу у Швеции на ЧМ-2018

Мексика одержала вторую победу на ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу. Положение команд. Таблица

Сборная Хорватии победила Аргентину и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Австралия и Дания сыграли вничью на ЧМ-2018

Уругвай и Россия стали первыми участниками плей-офф ЧМ-2018

Гол Роналду принес победу сборной Португалии над марокканцами в матче ЧМ-2018

Украинский болельщик оштрафован в Москве

Сенегал обыграл Польшу в матче ЧМ-2018

ПОСЛЕДНЕЕ

19-летний вратарь "Зари" Лунин перешел в мадридский "Реал"

Нигерия победила Исландию в матче ЧМ-2018

Срна стал игроком "Кальяри", "Шахтер" навечно закрепил за ним номер "33"

Бразилия победила Коста-Рику в матче ЧМ-2018

Киевский "Арсенал" возглавил известный в прошлом итальянский футболист Фабрицио Раванелли

Сборная Испании обыграла команду Ирана в матче ЧМ-2018

Чемпионы мира и Европы по сквошу проведут в Киеве тренировки с украинской национальной сборной и детьми из академии сквоша

Россия обыграла Египет со счетом 3-1 в групповом этапе ЧМ-2018

SkyUp подписал двухлетний контракт с ФК "Шахтер" на авиаперевозки

Футболисты сборной Швеции обыграли Южную Корею в матче ЧМ-2018

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА