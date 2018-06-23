Германия вырвала крайне важную победу у Швеции на ЧМ-2018

Сборная Германии одержала важнейшую волевую победу над командой Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

После поражения в первом туре от Мексики потеря очков в матче со шведами могла существенно осложнить действующим чемпионам мира шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018 из группы F.

На 32-й минуте Швеция в контратаке усилиями Олы Тойвонена вышла вперед. В начале второго тайма на 48-й минуте нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс после прострела с левого фланга переправил мяч в ворота и сравнял результат.

Футболисты сборной Германии атаковали ворота соперника весь второй тайм, но не могли забить. На 82-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник немецкой команды Жером Боатенг.

И все же на пятой добавленной к основному времени минуте полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос разыграл штрафной с Марко Ройсом и красивым ударом с острого угла в дальний верхний угол принес Германии очень важную победу.

После двух туров в этой группе лидирует Мексика с 6 набранными очками, Германия и Швеция набрали по 3 очка и у Кореи – 0 очков. В последнем туре Германия сыграет с Кореей, а Мексика – со Швецией.