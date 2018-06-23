Спорт

20:53 23.06.2018

Мексика одержала вторую победу на ЧМ-2018

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Мексика одержала вторую победу на ЧМ-2018

Национальная команда Мексики по футболу обыграла соперников из Южной Кореи в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Первый гол в матче на 26-й минуте забил мексиканец Карлос Вела, реализовав пенальти, назначенный сербским арбитром Милорадом Мажичем за игру корейского защитника рукой в собственной штрафной.

Второй мяч записал себе на счет мексиканский форвард Хавьер Эрнандес, сумевший переиграть вратаря корейской сборной и изящно переправить мяч в ворота на 66-й минуте матча.

Мяч престижа за сборную Южной Кореи забил Сон Хён Мин, уже в добавленное время поразив ворота Гильермо Очоа из-за пределов штрафной площади.

Теги: #чм_2018 #футбол #мексика
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