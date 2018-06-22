Спорт

22:19 22.06.2018

19-летний вратарь "Зари" Лунин перешел в мадридский "Реал"

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19-летний вратарь "Зари" Лунин перешел в мадридский "Реал"

19-летний украинский вратарь Андрей Лунин стал игроком мадридского "Реала".

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, он достиг договоренности с луганской "Зарей" о переходе перспективного голкипера.

"Реал" подписал контракт с А.Луниным на 6 лет.

19-летний уроженец Краснограда Харьковской области воспитывался в местной ДЮСШ, в школах харьковского "Арсенала" и "Металлиста", а затем в школе "Днепра" (с 2015 года).

В апреле 2016 года А.Лунин дебютировал в юношеской команде "Днепра", в сентябре 2016 года – в молодежной команде клуба, а в октябре 2016 года – в основном составе "Днепра".

После перевода "Днепра" за финансовые долги по итогам сезона 2016-2017 годов во Вторую лигу А.Лунин в июле 2017 года перешел в "Зарю".

За "Зарю" А.Лунин сыграл 36 матчей: 29 в чемпионате Украины, 6 в групповом этапе Лиги Европы и 1 в Кубке Украины. Болельщиками луганского клуба был назван лучшим игроком сезона 2017/2018 в составе команды.

23 марта 2018 года дебютировал в составе национальной сборной Украины в товарищеском матче против Саудовской Аравии.

Теги: #заря #трансферы #лунин #реал
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