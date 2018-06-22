Срна стал игроком "Кальяри", "Шахтер" навечно закрепил за ним номер "33"

Многолетний капитан "Шахтера" Дарио Срна, срок действия контракта которого с клубом заканчивался 30 июня 2018 года, покинул донецкий клуб.

В пятницу также было объявлено, что хорват подписал контракт с клубом итальянской Серии А "Кальяри".

"15 лет я выходил на поле в футболке "Шахтера". Я выходил побеждать, я бился за клуб, за болельщиков, за Донецк. Это были незабываемые и невероятно счастливые годы в моей жизни. Вместе с президентом клуба, с болельщиками, с командой, с тренерами мы прошли долгий путь и писали историю "Шахтера". Я горжусь, что был капитаном великого клуба, для меня это огромная честь и ответственность. Каждый выигранный кубок, каждый трофей придавал нам уверенности и сил идти дальше, побеждать. И я уверен, следующие поколения игроков продолжат прославлять "Шахтер", принесут ему еще много кубков и титулов", - цитирует Д.Срну официальный сайт клуба.

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов поблагодарил Д.Срну за годы, проведенные в клубе и вклад в его развитие и успехи. "Мы были рядом в минуты самого большого триумфа и в самые трудные минуты. Мы вместе боролись и вместе побеждали. И сегодня я хочу сказать: имя Дарио Срны навсегда вписано в историю "Шахтера", - подчеркнул он.

"Он всегда был лидером "Шахтера", и его вклад в развитие клуба достоин самых лучших слов и самых громких аплодисментов. Но жизнь продолжается, и нам нужно двигаться вперед. В знак огромного уважения перед его заслугами, впервые в истории клуба мы приняли решение вывести из обращения 33-й номер. Это номер Дарио Срны, теперь – навсегда. Мы обязательно организуем для Дарио матч, в котором он еще раз выйдет на поле в футболке "Шахтера". Мы не говорим Дарио прощай, мы говорим ему до свидания", - отметил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Д.Срна стал игроком "Шахтера" летом 2003 года. За 15 лет он провел в составе "оранжево-черных" 536 матчей и забил 49 голов. С сезона-2007/08 был капитаном команды. В активе Дарио 26 трофеев с "Шахтером": Кубок УЕФА, 10 чемпионств Украины, 7 Кубков Украины и 8 Суперкубков Украины.

Последний матч за "Шахтер" Д.Срна провел 13 сентября 2017 года против "Наполи" в Лиге чемпионов. 18 сентября футболист получил уведомление от Национального антидопингового центра Украины о том, что проба, которую он сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат.

"Шахтер" и футболист тогда приняли взаимное решение приостановить выступления Д.Срны за команду.

22 февраля 2018 года НАДЦ объявил об отстранении Д.Срны от соревнований до 22 августа 2018 года. Он может вернуться к тренировкам за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018 года.