Спорт

09:51 22.06.2018

Сборная Хорватии победила Аргентину и вышла в плей-офф ЧМ-2018

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Сборная Хорватии одержала победу над командой Аргентины во втором туре группового этапа Чемпионата мира по футболу.

Встреча участников группы D прошла в четверг на стадионе Нижний Новгород и завершилась со счетом 3:0 в пользу Хорватии.

Первый тайм, несмотря на упорную борьбу, закончился со счетом 0:0.

На 53-й минуте нападающий хорватской сборной Анте Ребич открыл счет. На 80-й минуте капитан команды Хорватии Лука Модрич сделал счет 2:0, а затем полузащитник Иван Ракитич забил еще один гол - 3:0.

Хорватия лидирует в группе D.

ЧМ по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

Теги: #аргентина #хорватия #футбол
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