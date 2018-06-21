Уругвай и Россия стали первыми участниками плей-офф ЧМ-2018

Футболисты сборной Уругвая добились победы над командой Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Встреча соперников по группе А прошла на "Ростов-Арене" в среду и завершилась со счетом 1:0 в пользу уругвайцев. Счет матча на 23-й минуте открыл нападающий "Барселоны" Луис Суарес, быстрее всех добравшийся к мячу после неудачного выхода вратаря соперника после подачи с углового.

На матче присутствовало 42 678 человек

Эта победа позволила сборной Уругвая досрочно выйти в плей-офф чемпионата мира вслед за Россией. Судьба первого места в группе будет решаться в очной встрече этих команд. Уругвайцам в заключительном туре группового этапа нужна будет только победа, при ничейном исходе или поражении лидирующая в группе А сборная России выйдет в плей-офф с первого места.

Сейчас у России и Уругвая по 6 очков, Саудовская Аравия и Египет очков пока не набрали.

Сборная России в своей истории до этого ни разу не выходила в плей-офф чемпионатов мира.