Спорт

09:45 21.06.2018

Сборная Испании обыграла команду Ирана на матче ЧМ-2018

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 Футболисты сборной Испании в среду в Казани обыграли команду Ирана в групповом этапе чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018).

Встреча участников группы В прошла на стадионе "Казань-Арена" и закончилась со счетом 1:0 в пользу Испании. На матче присутствовали 42 тыс. 718 зрителей.

Гол на 54-й минуте забил футболист сборной Испании Диего Коста. На 62-й минуте ворота испанцев поразили иранцы. Сборная Исламской Республики так радовалась этому моменту. Но оказалось зря. Они не заметили, что судья поднял руку и обозначил офсайд.

Встреча участников группы В началась в Казани в 21:00 по Киеву. Сборная Ирана имела на трибунах большую группу поддержку в лице своих болельщиков. Фанаты сборной Исламской Республики, одетые в одежду цветов флага своей страны и шапки-ушанки очень шумно болели за свою команду. Они пришли на матч с фанатскими аксессуарами: дуделками, в руках у них были флаги. Немало на стадионе было и болельщиков их соперников - сборной Испании.

За Иран играл нападающий из футбольного клуба "Рубин" Сердар Азмун, любимец казанских футбольных болельщиков.

За игрой сборных наблюдали президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, министр культуры и спорта Испании Хосе Гирао Кабрера и президент Татарстана Рустам Минниханов.

В рамках ЧМ-2018 в Казани запланированы четыре матча группового этапа. 16 июня прошла встреча Франции и Австралии, закончившаяся со счетом 2:1 в пользу французов. В среду играют сборные Ирана и Испании, на 24 июня запланирован матч сборных Польши и Колумбии, 27 июня - Южной Кореи и Германии.

Также Казань примет игры 1/8 и четвертьфинала ЧМ-2018. Матчи пройдут 30 июня и 6 июля соответственно.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Теги: #испания #чм_2018 #футбол #иран
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