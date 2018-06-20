Чемпионы мира и Европы по сквошу проведут в Киеве тренировки с украинской национальной сборной и детьми из академии сквоша

Украина была включена в общемировую программу развития сквоша “Посол WSF 2018”, что подразумевает организацию целого комплекса мероприятий направленных на популяризацию этого ракеточного вида спорта в Украине. В рамках общемировой программы по продвижению сквоша, Украину посетит делегация Мировой Федерации сквоша во главе с исполнительным директором федерации Эндрю Шелли, легендарным многократным чемпионом мира египтянином Рами Ашуром, шестикратной чемпионкой Европы Камиль Серме.

В этом году программа “Посол WSF 2018” проводится в Армении и в Украине, в ней принимают принимают участие 2 ведущих игрока в сквош, международный тренер и рефери. Программа “Посол WSF 2018” будет проходить с 23 по 24 июня в Киеве на территории клуба “Гран-При”. В рамках проекта запланированы тренерские и судейские семинары, показательные матчи, тематические конференции, спарринги и тренировки украинских мужской и женской национальных сборных с топовыми мировыми игроками, тренировки детей из детской академии сквоша, пресс-конференция.

Как отмечается в сообщении Федерации сквоша Украины, целью программы является повышение уровня украинского сквоша до европейских и мировых стандартов. "Во всем мире в сквош играют уже более 20 млн человек, в Украине счет пошел на тысячи. Нам есть куда расти, и мы действительно развиваемся. Сквош ценится как зрелищный вид спорта и отличный релакс для спортсменов-аматоров. Мы благодарны Мировой Федерации сквоша за включение нашей страны в программу популяризации сквоша и совместную работу", - заявил координатор программы вице-президент Федерации сквоша Украины Максим Уракин.

Сквош - вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении. Игра ведется специальными ракетками на окруженном с четырех сторон стенами корте. В 2003 году журнал Forbes признал сквош одним из самых “здоровых видов спорта” как по показателю травматизма, так и наиболее энергозатратным видом спорта в мире по количеству сжигаемых калорий.

Сквош-корты уже функционируют в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Харькове, Донецке, Ужгороде, Херсоне, Львове, Хмельницком.